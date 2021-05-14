Предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются тучи и грозы

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Алена Матвеева. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210514/34744033/preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldovu-nadvigayutsya-tuchi-i-grozy.html
В ближайшие часы погода в республике изменится. В Госгидрометеослужбе рассказали, чего ожидать жителям Молдовы.
КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. Молдавские синоптики предупреждают о грозовых дождях и шквалистом ветре.
"Сегодня в ближайшие три часа ожидаются кратковременные грозовые дожди и штормовой ветер с порывами до 15-18 метров в секунду", – отметили в Госгидрометеослужбе.
На пятницу молдавские синоптики прогнозировали в среднем до +23 градусов по Цельсию.
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