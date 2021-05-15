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Погодные рекорды Молдовы 15 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1733)
13 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/17/32144883.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210515/34751984/Pogodnye-rekordy-Moldovy-15-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Самым теплым 15 мая на территории Молдовы выдалось порядка полувека назад.

Билл Гейтс.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,3 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодным 15 мая на территории Молдовы зарегистрировали еще в конце позапрошлого века, в 1896 году. Тогда термометры показали всего +3,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1733)

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