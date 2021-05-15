Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

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КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается малооблачная погода. Ветер юго-западный. Средняя температура в дневные часы составит от +21 до +24 градусов по Цельсию.

Максимальная температура воздуха 16 мая составит от +22 до +25. Такой же температурный режим сохранится вплоть до 18 мая. При этом в понедельник и вторник в некоторых регионах республики возможны кратковременные грозовые дожди. А 19 мая синоптики обещают максимум до +20 и слабые осадки. Такая же погода сохранится и 20 мая.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 15 мая почитает память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Кроме того, в этот день отмечается перенесение мощей благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида.

Согласно народным приметам, 15 мая соловей весь день громко поет, то это означает, что он провожает весну и пора встречать лето.

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