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Самый точный прогноз погоды: теплые дни и грозы

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1735)
17210
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 16 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Максимальная температура воздуха 17 мая будет от +22 до +25, ожидаются грозовые дожди. Такой же температурный режим сохранится и 18 мая. Также в понедельник и вторник в некоторых регионах республики возможны кратковременные грозовые дожди. А 19 мая синоптики обещают максимум до +20 и слабые осадки. Такая же погода сохранится и 20 мая. 

Праздники и народные приметы

16 мая был известен под самыми разными названиями: Свистопляски, свистуньи, соловьиный праздник, барыш-день, Борис-день. С этого момента начинались соловьиные трели. У курских и тульских жителей существовала традиция отправляться в лес ловить соловьев, поскольку поимка птицы сулит счастливую жизнь. Пойманных птиц 16 мая продавали на ярмарках в больших городах.

Верили, что пение соловья 16 мая предвещает наступление лета. Существовало очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Чтобы овощи уродились, перед посадкой молились, а уже в процессе, напротив, молчали.

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Тема:
Погода в Молдове (1735)

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