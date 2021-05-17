Самый точный прогноз погоды: ждать ли снова дождя

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 мая в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер юго-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

"18 мая местами пройдут небольшие грозовые дожди", - отметили в сообщении синоптики.

Максимальная температура воздуха 18 мая – до +22 градусов по Цельсию. Во вторник, 19 мая, температура воздуха днем будет на два градуса ниже, +20. 19 и 20 мая ожидаются кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

Известно, что именно 17 мая крестьяне пытались заготовить материал, который впоследствии можно использовать для изготовления деревянных ложек. Говорили, что человек, который родился 17 мая, может понимать язык животных.

В православной церкви 17 мая почитали память Святой Пелагеи, которая являлась заступницей птиц. Также с этого момента начинались майские грозы, а те, которые случались ранее, считали случайными и единичными. Огородники в день 17 мая должны были отпугивать не только вредителей, но и нечистую силу. Для этого они помещали в надтреснувший горшок немного крапивы, вырванной с корнем. В старину день 17 мая называли по-разному: Пелагея, Пелагея-заступница. Считали, что Пелагея покровительствовала невинным девушкам и птицам. Именно к Пелагее обращались, если требовалась помощь невинным людям.

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