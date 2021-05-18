Погодные рекорды Молдовы 18 мая

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Самым теплым 18 мая на территории Молдовы выдалось более полувека назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1946 году в этот день воздух прогрелся до отметки +30,7 градуса по Цельсию.
А наиболее холодным 18 мая на территории Молдовы зарегистрировали еще в конце позапрошлого века, в 1952 году. Тогда термометры показали всего +5,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 25,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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