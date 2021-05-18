Самый точный прогноз погоды: когда прекратятся дожди

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 18 мая погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, ночью и днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами, местами на севере сильные дожди.

Ветер юго-западный умеренный, во время гроз порывы. Средняя температура в дневные часы составит от +17 до +22 градусов по Цельсию.

"19 мая местами пройдут грозовые дожди", – отметили в сообщении синоптики.

Максимальная температура воздуха 19 мая – до +20 градусов по Цельсию. В четверг, 20 мая, температура воздуха днем будет на два градуса ниже, +18, возможны кратковременные дожди. С 21 мая снова начнет теплеть, воздух прогреется до +21, дождей не ожидается.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Высаживая капустную рассаду, крестьяне одевались в лохмотья, напоминающие листья капусты. Не забывали и про магическую защиту будущего урожая: на огородные грядки выносили надтреснутый горшок и внутрь клали неподалеку вырванный с корнем кустик крапивы.

Чтобы куры не выклевали капусту, при посадке рассады не ели хлеба.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova