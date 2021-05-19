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Весна в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 19 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1741)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210519/34790342/pogodnye-rekordy-moldovy-19-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Самое теплое 19 мая на территории Молдовы выдалось 25 лет назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся до отметки +32,4 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 19 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1936 году. Тогда термометры показали всего +2,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1741)

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