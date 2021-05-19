Самый точный прогноз погоды: грозы продолжаются

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КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 мая погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, пройдут также кратковременные дожди с грозами, временами ливни.

Ветер северо-западный умеренный, временами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 20 мая временами пройдут грозовые дожди", - отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха 20 мая – до +18 градусов. С 21 мая снова начнет теплеть, воздух прогреется до +21, дождей не ожидается.

Начиная с 22 мая дожди прекратятся, а температура воздуха может достигнуть +28 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день почитает память святого праведного Иова.

Считалось, если 19 мая на рассвете туман, то осадков не будет.

Огородники обязательно обращали внимание на росу. Если ее много, то урожай будет богатым.

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