Погодные рекорды Молдовы 20 мая

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Самое теплое 20 мая на территории Молдовы выдалось 25 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,4 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 20 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1952 году. Тогда термометры показали всего +2,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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