00:57 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 20 мая

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevskiy
Погода
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/1f/34207919.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210520/34806938/pogodnye-rekordy-moldovy-20-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Самое теплое 20 мая на территории Молдовы выдалось 25 лет назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1996 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,4 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 20 мая на территории Молдовы зарегистрировали 1952 году. Тогда термометры показали всего +2,1 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться