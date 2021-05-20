Самый точный прогноз погоды: грозы продолжаются

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КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 мая погода будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами, местами сильные.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью +7 +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 21 мая местами пройдут грозовые дожди", – отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха 21 мая до +21 градусов, также возможны дожди. Начиная с 22 мая дожди прекратятся, а температура воздуха повысится до +25 градусов. С 23 по 25 мая ожидается до +28 градусов днем.

Праздники и народные приметы

Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Нила Сорского, великого подвижника Русской церкви.

На Руси этот день называли "святой Нил", "купальница". Он получил название по такому обычаю: с утра полные ведра воды выставляют на мостки, а в полдень окатываются согретой солнцем водой.

Продолжается сев, считается, что восточный и западный ветер для посева и посадки лучшие. Были и присказки, которые связывали хороший урожай с правильно выбранным временем сева: "Сей под погоду, будешь есть хлеб год от году", "Посеешь в погоду – больше приплоду".

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