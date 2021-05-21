08:12 21 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Цветущее дерево

Самый точный прогноз погоды: наступает прояснение и тепло

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1747)
161 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210521/34815201/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-grozy-prodolzhayutsya.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 мая погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью +7 – +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 22 мая преимущественно без осадков", – отметили синоптики. 

Максимальная температура воздуха 22 мая до +25 градусов, без дождей. С 23 по 25 мая ожидается до +28 градусов днем. Дожди обещают только 24 числа.

Дезинфекция во время пандемии.
© Sputnik / Костис Нтантамис
Пандемия COVID, не последняя и не самая страшная, напрямую связана с изменениями климата

Праздники и народные приметы

В православной церкви 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни.

Раньше считали – если небо вечером окрашивается в красный цвет, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром, то стоит ожидать дождя.

А еще в старину верили: если 21 мая выдалось погожим, то летом будет мало грибов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1747)

По теме

Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата
Гутерреш призвал внимательней отнестись к проблеме изменения климата
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
На северных рубежах: корреспондент RT побывал на военной базе «Арктический трилистник»
Видео: "Арктический трилистник" – как выглядит самая северная военная база России
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться