Самый точный прогноз погоды: наступает прояснение и тепло

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КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 мая погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью +7 – +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 22 мая преимущественно без осадков", – отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха 22 мая до +25 градусов, без дождей. С 23 по 25 мая ожидается до +28 градусов днем. Дожди обещают только 24 числа.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 21 мая почитают память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. Согласно существующему преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника, и Зеведея. Был призван Иисусом Христом одновременно со своим старшим братом Иаковом стать учеником. Был свидетелем многих чудес Христа и принимал самое непосредственное участие в его жизни.

Раньше считали – если небо вечером окрашивается в красный цвет, то погода в ближайшие дни будет хорошей. Если же небо красное утром, то стоит ожидать дождя.

А еще в старину верили: если 21 мая выдалось погожим, то летом будет мало грибов.

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