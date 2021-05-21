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Погодные рекорды Молдовы 21 мая

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1746)
22 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210521/34820010/pogodnye-rekordy-moldovy-21-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Самое теплое 21 мая на территории Молдовы выдалось всего 14 лет назад.

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© Sputnik / Антон Денисов
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,1 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 21 мая на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого века – в 1952 году. Тогда термометры показали всего +0,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1746)

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