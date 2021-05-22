Самый точный прогноз погоды: дожди отступают ненадолго

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КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью от +5 до +10.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 23 мая без изменений", – отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха 23 мая ожидается до +26 градусов днем, без осадков. 24 мая ожидается до +23, ночью ожидаются кратковременные дожди. 25 - 27 мая ясно, ожидается до +26 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 мая вспоминают святителя Николая, которого также называют Угодником или Чудотворцем. Его считают покровителем моряков, купцов и детей.

На Руси к Николаю Чудотворцу обращались с просьбами уберечь скот и урожай. Этот праздник считался у крестьян важной датой в сельскохозяйственном календаре, во многих районах святого считали покровителем лошадей, поэтому день его памяти нередко называли "конским праздником".

Поскольку Николай Угодник почитался покровителем плодородия, к его празднику были приурочены "хождения в жито", которые представляли собой ритуальные обходы полей и осмотр посевов. Крестьяне считали, что в канун своего праздника сам Николай Угодник обходит поля и помогает житу расти. Во время обхода угодий крестьяне по особым приметам судили о будущем урожае.

Дождь на Николин день считали предвестием удачного года.

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