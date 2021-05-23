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Погодные рекорды Молдовы 23 мая

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1748)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210523/34842134/Pogodnye-rekordy-Moldovy-23-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Самое теплое 23 мая на территории Молдовы выдалось 14 лет назад.

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,2 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 23 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1943 году. Тогда термометры показали всего +2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1748)

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