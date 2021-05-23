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Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет настоящее лето

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1749)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210523/34842354/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-v-Moldovu-pridet-nastoyaschee-leto.html

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КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности. Ветер южный. Средняя температура в дневные часы составит от +23 до +26 градусов по Цельсию.

Весна
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погодные рекорды Молдовы 23 мая

Максимальная температура воздуха 24 мая будет от +20 до +23. В ночные часы вероятны слабые кратковременные дожди. А на 25 мая синоптики обещают уже до +27 и без осадков. В последующие два дня – 26 и 27 мая – температурный максимум достигнет +28.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 23 мая почитает память апостола Симона Зилота, святителя Симона, чудотворца Печерского, епископа Владимирского и Суздальского, мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма и иных, мученика Исихия Антиохийского, блаженной Таисии, преподобной Исидоры юродивой. Так же в этот день почитается Киево-Братская икона Божией Матери.

Согласно народным приметам, если 23 мая идет дождь, то лето будет ненастным. Считалось, что работать в этот день большой грех.

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Тема:
Погода в Молдове (1749)

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