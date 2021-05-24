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Бабочка на цветке

Погодные рекорды Молдовы 24 мая

© Sputnik / Константин Михальчевский
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210524/34853374/Pogodnye-rekordy-Moldovy-24-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Самое теплое 24 мая на территории Молдовы выдалось 14 лет назад.

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,6 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 24 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1955 году. Тогда термометры показали всего +3,4 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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