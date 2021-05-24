Погодные рекорды Молдовы 24 мая

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Самое теплое 24 мая на территории Молдовы выдалось 14 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,6 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 24 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1955 году. Тогда термометры показали всего +3,4 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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