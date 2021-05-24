Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет жара

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 мая в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 мая: ночью от +13 до +15, днем от +19 до +21.

"Во вторник без осадков. Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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Максимальная температура воздуха 25 мая составит от +20 до +25, минимальная – от +8 до +13. Осадков не предвидится. А 26 мая днем ожидается максимум до +28. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температурный режим 27 мая не изменится, но уже без осадков

Православная церковь 24 мая почитает память равноапостольных Мефодия и Кирилла, священномученика Мокия, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.

Согласно народным приметам, обычно именно в этот день предсказывали погоду на лето. Если дожди, то летом тоже будет много осадков. Также считалось, что если 24 багряный восход, то можно ждать грозового лета.

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