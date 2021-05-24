07:11 24 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.65
  • USD17.71
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Фонтан в центральном парке Штефан чел Маре

Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1750)
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210524/34853529/Samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-v-Moldovu-pridet-zhara.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 мая в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 мая: ночью от +13 до +15, днем от +19 до +21.

"Во вторник без осадков. Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев пришла долгожданная весна
14
Максимальная температура воздуха 25 мая составит от +20 до +25, минимальная – от +8 до +13. Осадков не предвидится. А 26 мая днем ожидается максимум до +28. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температурный режим 27 мая не изменится, но уже без осадков

Праздники и народные приметы

Православная церковь 24 мая почитает память равноапостольных Мефодия и Кирилла, священномученика Мокия, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.

Согласно народным приметам, обычно именно в этот день предсказывали погоду на лето. Если дожди, то летом тоже будет много осадков. Также считалось, что если 24 багряный восход, то можно ждать грозового лета.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1750)

По теме

Непривычная весна: почему в Молдове так холодно, объяснили синоптики

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянская группа Maneskin зажигала под композицию Zitti E Buoni
Евровидение-2021 в фото: эффектные наряды и яркие эмоции
Итоги недели в Молдове в одном видео: чем запомнилась эта семидневка
Итоги недели в Молдове в одном видео: о самом важном за семь дней
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться