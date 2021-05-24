Самый точный прогноз погоды: когда в Молдову придет жара

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 мая в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 мая: ночью от +13 до +15, днем от +19 до +21.
"Во вторник без осадков. Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 24 мая почитает память равноапостольных Мефодия и Кирилла, священномученика Мокия, священномученика Иосифа, митрополита Астраханского.
Согласно народным приметам, обычно именно в этот день предсказывали погоду на лето. Если дожди, то летом тоже будет много осадков. Также считалось, что если 24 багряный восход, то можно ждать грозового лета.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>