01:31 25 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.69
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 25 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/1e/34583099.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210525/34869192/pogodnye-rekordy-moldovy-25-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Самое теплое 25 мая на территории Молдовы выдалось 14 лет назад.

Остров в океане
© Sputnik / Антон Денисов
Мальдивам грозит исчезновение из-за изменения климата

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +33,7 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 25 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1952 году. Тогда термометры показали всего +1,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Наш Маленький принц "не замерзнет": его тепло укутали
Самый точный прогноз погоды: наступает прояснение и тепло

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Боб Дилан выступает в Лос-Анджелесе.
Фото: Боб Дилан и его "бесконечная жизнь" в искусстве
В Сербии проходят совместные российско-сербские тактические учения — видео
Видео: "Совместный ответ" – Россия и Сербия проводят антитеррористические учения
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться