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Самый точный прогноз погоды: дожди и грозы всю неделю

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 мая погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 мая: ночью от +10 до +12, днем от +21 до +23.

"26 мая местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Весна в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишинев пришла долгожданная весна
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Максимальная температура воздуха 26 мая днем ожидается от +21 до +26. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температурный режим 27 мая не изменится, также ожидаются кратковременные дожди. 28 и 29 мая днем ожидается до +25 и кратковременные грозовые дожди. Осадки прекратятся только 30 мая.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 25 мая отмечает память святителя Епифания Кипрского. 

На Руси этот день называли "день Епифана", "Епифан", "рябиновка".

Считалось, что в этот день на прудах и озерах появляются первые цветы белых кувшинок. Они очень красивы, но приносить их в дом считалось дурной приметой. Наши предки верили, что это грозило гибелью всего домашнего скота. Это растение наши предки называли одолень-травой. Если же человек все-таки решился сорвать кувшинку, делать надо это было очень осторожно – и просто сорвать ее, ни в коем случае не срезая. Верили, что в кувшинки могли превращаться русалки, а если срезать цветок – русалка могла погибнуть, а виновного в ее гибели будут преследовать неудачи.

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