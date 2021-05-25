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Тополиный пух. Архивное фото

Весенняя аллергия: как ее предотвратить и вылечить

© Sputnik / Иван Макеев
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210525/34869664/vesennyaya-allergiya-kak-ee-predotvratit-i-vylechit.html

Весна встречает не только высокими температурами, солнцем и теплыми днями, но и неприятной сезонной аллергией. Как можно предотвратить или хотя бы облегчить специфические симптомы весенней аллергии Sputnik Молдова узнал у терапевта Юрие Кушнира.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. В эфире радиостудии Sputnik Молдова терапевт Юрие Кушнир объяснил, что аллергия — это чрезмерная реакция иммунной системы человека на попадание в организм аллергенных веществ (антигенов). В последнее время количество сезонных аллергических заболеваний значительно увеличилось из-за загрязнения окружающей среды.

"Аллергия является следствием нарушений в иммунной системе. Загрязненная окружающая среда, нездоровое питание и такой же образ жизни, стресс являются основными факторами, которые приводят к этим нарушениям", — говорит врач.

По словам Кушнира, больше всего случаев сезонной аллергии фиксируется в период с апреля по май, когда цветут тополя, клены, березы, сосны и прочее. Летние месяцы с июня по август, а также октябрь также приносят довольно много проблем для здоровья аллергиков.

Девушка с аллергией. Архивное фото
© Fotolia / Djoronimo
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"В основном от аллергии прежде всего страдают люди с предрасположенностью к ней. А появление клинических симптомов заболевания совпадает с периодом опыления. Чаще всего они проявляются чиханием, насморком, заложенностью носа, зудом в носу, слезами и так далее", — рассказал специалист.

Он также подчеркнул, что существуют разные методы устранения аллергии, но принять решение о лечении нужно только заранее проконсультировавшись с аллергологом, который назначит нужный курс во избежание появления осложнений.

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