Погодные рекорды Молдовы 26 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Самое теплое 26 мая на территории Молдовы выдалось 14 лет назад.

Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 2007 году в этот день воздух прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию.

А наиболее холодное 26 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1969 году. Тогда термометры показали всего +4,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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