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Фонтан в сквере Кафедрального собора

Самый точный прогноз погоды: каким выдастся первый день лета

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210526/34879027/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakim-vydastsya-pervyy-den-leta.html

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КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 мая в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, ночью местами слабый кратковременный дождь, грозы. Ветер юго-восточный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 мая: ночью от +10 до +12, днем от +22 до +24.

"В четверг местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Там отметили, что в ближайшие сутки в водном режиме рек Днестр, Прут и на малых реках Молдовы существенных изменений не ожидается.

Парк
© Sputnik / Mihai Caraus
Погодные рекорды Молдовы 26 мая

Максимальная температура воздуха 27 мая составит от +21 до +26, минимальная – от +10 до +15. Местами возможны слабые кратковременные дожди. А 28 мая днем ожидается максимум до +25. При этом синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. На 29 мая метеорологи обещают до +23, а 30 мая – до +20. Также в течение двух дней вероятны осадки. На 31 мая и 1 июня ожидается до +18. В последний весенний день возможны слабые осадки, а в первый день лета – без дождей.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 мая почитает Моздокскую и Дубенскую-Красногородскую (XVII) иконы Божией Матери.

Согласно народным приметам, если в этот день много мошкары, то будет богатый урожай грибов. Люди верили, что если 26 мая разлетались ласточки, то это к теплой погоде.

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