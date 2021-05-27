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Серые журавли в поле в Алтайском крае

Погодные рекорды Молдовы 27 мая

© Sputnik / Александр Кряжев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1751)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210527/34895959/Pogodnye-rekordy-Moldovy-27-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Самое теплое 27 мая на территории Молдовы выдалось более 70 лет назад.

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Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +35,9 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 27 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1977 году. Тогда термометры показали всего +5,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1751)

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