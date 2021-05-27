Погодные рекорды Молдовы 27 мая

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Самое теплое 27 мая на территории Молдовы выдалось более 70 лет назад.
Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух прогрелся до отметки +35,9 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 27 мая на территории Молдовы зарегистрировали в 1977 году. Тогда термометры показали всего +5,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 30,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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