Самый точный прогноз: дождливой погоде не видно конца

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, дождь, ночью местами слабый, днем на большей части территории кратковременный, гроза. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 мая: ночью от +11 до +13, днем от +20 до +22.

"28 мая сохранится неустойчивый тип погоды. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Там отметили, что в ближайшие сутки в водном режиме рек Днестр, Прут и на малых реках Молдовы существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 28 мая составит от +18 до +23, минимальная – от +10 до +15. Местами возможны слабые кратковременные дожди. На 29 мая метеорологи обещают до +20, днем ожидаются сильные дожди. С 30 мая по 1 июня, по прогнозам метеорологов, температура не поднимется выше +18. Также вероятны осадки. 2 июня температура воздуха будет до +20, осадков не ожидается.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 мая чтит память святого мученика Исидора Хиосского, жившего в III веке на острове Хиосе.

На Руси святого Исидора называли Сидором, а прозвище Бокогрей он получил из-за того, что с его праздника прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали из-за моря стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.

Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время считалось, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.

В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный, то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной, то и все лето должно было быть таким.

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