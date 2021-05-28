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Дождь

Самый точный прогноз: дождливое окончание мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1754)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями, ночью местами слабый дождь. Днем на большей части территории  кратковременные дожди, местами сильные с грозами.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 мая: ночью от +13 до +15, днем от +20 до +22.

"29 мая сохранится неустойчивый тип погоды. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Владимир Гараба
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
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Там отметили, что в ближайшие сутки в водном режиме рек Днестр, Прут и на малых реках Молдовы существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 29 мая составит от +15 до +20, минимальная – от +10 до +15. Местами возможны слабые кратковременные дожди, грозы. С 30 мая по 1 июня, по прогнозам метеорологов, температура не поднимется выше +18. Также вероятны осадки. 2 июня температура воздуха достигнет +25 градусов. Дождливая погода может сохраниться до 3 июня.

Праздники и народные приметы

В церкви в этот день молились святому Пахому. Известен он как египетский монах, который изначально был язычником вплоть до принятия христианства. Поступив на службу к императору Константину, Пахом отправился в поход и встретил христиан. Именно от них он и узнал о религии, которой решил посвятить свою жизнь.

Раньше верили, если 28 мая мотыльки летают низко – примета того, что будет хороший урожай яровой пшеницы.

Также считается, если человек родился 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей.

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Тема:
Погода в Молдове (1754)

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