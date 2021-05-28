Погодные рекорды Молдовы 28 мая

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Самое теплое 28 мая на территории Молдовы зафиксировали ровно 7 десятилетий тому назад.

Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики.

По информации синоптиков, в 1950 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +32,4 градуса по Цельсию.

А наиболее холодное 28 мая выдалось в Молдове в 1977 году. Тогда термометры показали всего +6,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova