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"Желтый код" — новое предупреждение синоптиков

© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210528/34912727/zheltyj-kod-novoe-preduprezhdenie-sinoptikov.html

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями. Предупреждение действует до 21.00.

Фонтан в центральном парке Штефан чел Маре
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"В пятницу ожидаются кратковременные сильные дожди, возможны отключения электроэнергии, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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