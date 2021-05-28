"Желтый код" — новое предупреждение синоптиков

Государственная гидрометеослужба объявила новое предупреждение в связи со сложными метеорологическими условиями.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями. Предупреждение действует до 21.00.

"В пятницу ожидаются кратковременные сильные дожди, возможны отключения электроэнергии, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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