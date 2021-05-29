Самый точный прогноз погоды: похолодание и снова грозы

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, ночью и днем слабый кратковременный дождь, местами с грозами.

Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 мая: ночью от +12 до +14, днем от +17 до +19.

"30 мая местами слабый кратковременный дождь, местами с грозами. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Там отметили, что в ближайшие сутки в водном режиме рек Днестр, Прут и на малых реках Молдовы существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 30 мая, по прогнозам метеорологов, не поднимется выше +18. Также вероятны осадки. 31 мая будет несколько теплее, +30 и также слабые осадки. 1 июня снова немного похолодает в среднем от +14 до +19 градусов, без осадков. В последующие дни до 4 июня будет прохладнее до +15 и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора. Преподобный Федор Освященный происходил из Египта и родился в богатой семье. Родители Федора были верующими людьми, а потому, неудивительно, что у него самого вскоре пробудилось желание вести иноческую жизнь. В 14 лет Федор тайно покинул отчий дом и поселился в монастыре. Затем он услышал о преподобном Пахомии Великом и захотел с ним встретиться. Пахомий принял Федора, и тот стал жить в его обители, преуспев в иноческих подвигах. После смерти Пахомия именно святой Федор стал управлять Тавеннисским монастырем и впоследствии стал главой Фиваидских обителей. Прославился как чудотворец и праведник.

В старину верили, если 29 мая собака лежит на земле, высунув язык – в ближайшие дни жди теплой погоды. Лягушки квакают во время дождя – примета к тому, что погода вскоре улучшится.

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