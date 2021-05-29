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Город Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 29 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1755)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210529/34923298/pogodnye-rekordy-moldovy-29-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Самое теплое 29 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики. 

Владимир Гараба
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
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По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 29 мая выдалось в Молдове в 1934 году. Тогда термометры показали всего +2,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1755)

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