Погодные рекорды Молдовы 29 мая

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Самое теплое 29 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.
Об этом сообщила Государственная гидрометеорологическая служба республики.
По информации синоптиков, в 1951 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,8 градуса по Цельсию.
А наиболее холодное 29 мая выдалось в Молдове в 1934 году. Тогда термометры показали всего +2,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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