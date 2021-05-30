Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

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КИШИНЕВ, 30 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 мая: ночью – от +10 до +12, днем – от +17 до +19.

"31 мая местами – кратковременный дождь, местами – с грозами. В ближайшие сутки на реке Днестр на участке г.Сорока-с.Грушка ожидается спад уровня воды на 30-80 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе. © Photo : Аргументы и факты в Молдове Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление

Максимальная температура воздуха 31 мая, по прогнозам метеорологов, не поднимется выше +20. Также вероятны осадки. 1-2 июня продержится такая же температура – от +14 до +20 градусов, возможны грозовые дожди. В последующие дни до 4 июня будет прохладнее – ожидается до +15 и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 мая чтут память святой Евдокии. Также в этот день чтут память апостола от 70-ти Андроника.

Раньше 30 мая называли и праздником Евдокии-свистуньи. Прозвище связано с тем, что в это время певчие птицы, у которых продолжается брачный период, громко поют. В это время крестьяне начинали окучивать картошку.

Считалось, что если сделать это именно на Евдокию, урожай картофеля будет хороший, выращенная картошка не сгниет и хорошо сохранится.

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