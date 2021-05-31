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Погодные рекорды Молдовы 31 мая

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210531/34934330/pogodnye-rekordy-moldovy-31-maya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Самое теплое 31 мая на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

Владимир Гараба
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
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По информации синоптиков, в 1969 году в этот день воздух прогрелся до отметки +34,4 градуса по Цельсию.

А наиболее холодное 31 мая выдалось в Молдове в 1937 году. Тогда термометры показали всего +3,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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