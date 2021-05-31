07:57 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Дождь

Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/0e/34748577.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210531/34934394/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-dozhdi-ne-otstupayut.html

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +14 до +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 31 мая: ночью – от +9 до +11, днем – от +16 до +18.

"Первого июня сохранится неустойчивый характер погоды. Гидрологическая ситуация: в ближайшие сутки на реках Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Владимир Гараба
© Photo : Аргументы и факты в Молдове
Гараба: к чему приведет Молдову глобальное потепление

Максимальная температура воздуха 1-3 июня продержится на уровне – от +13 до +18 градусов, возможны грозовые дожди. В последующие дни, начиная с 4 июня, потеплеет – ожидается до +21, +22 и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 31 мая православные верующие чтут память Семи святых дев – мучениц, пострадавших за веру во времена гонений императора Диоклетиана на христиан в IV веке. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается в этот день.

На Руси святого Феодота называли Федотом. Его почитали как помощника весны. Считалось, что если к этому дню дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Также этот день был связан с посевом льна.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Погодные рекорды Молдовы 31 мая

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Самое дорогое платье из живых орхидей, оно стоит больше 80 тысяч долларов
Видео: как выглядит самое дорогое платье из живых орхидей
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться