Самый точный прогноз погоды: дожди не отступают

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КИШИНЕВ, 31 мая – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 мая погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +14 до +19 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 31 мая: ночью – от +9 до +11, днем – от +16 до +18.

Максимальная температура воздуха 1-3 июня продержится на уровне – от +13 до +18 градусов, возможны грозовые дожди. В последующие дни, начиная с 4 июня, потеплеет – ожидается до +21, +22 и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 31 мая православные верующие чтут память Семи святых дев – мучениц, пострадавших за веру во времена гонений императора Диоклетиана на христиан в IV веке. Их страдания описаны в житии мученика Феодота, который приходился племянником одной из дев. Его память также отмечается в этот день.

На Руси святого Феодота называли Федотом. Его почитали как помощника весны. Считалось, что если к этому дню дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Также этот день был связан с посевом льна.

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