Самый точный прогноз погоды: каким будет первый день лета

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КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, сильные дожди. Ветер северо-восточный, умеренный, временами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 июня: ночью – от +9 до +11, днем – от +12 до +14.

"2 июня сохранится неустойчивый характер погоды. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Кроме того, синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с проливными дождями и усилением ветра. Предупреждение действует первого июня на большей части страны.

"В центральных и южных районах ожидаются сильные дожди (15-45 литров на квадратный метр) и северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", – отметили в Гидрометеослужбе.

Максимальная температура воздуха 2-3 июня продержится на уровне от +13 до +18 градусов, возможны грозовые дожди. В последующие дни начиная с 4 июня потеплеет – ожидается до +21 +22 и грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 1 июня отмечают день памяти преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.

Почитается 1 июня и память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

В старину верили - если первые дни июня дождливые, то лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Если человек родился 1 июня, то он будет любить дом и семью, станет отличаться консервативностью.

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