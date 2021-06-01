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Природа

Погодные рекорды Молдовы 1 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1757)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210601/34950059/pogodnye-rekordy-moldovy-1-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре первого дня лета - оба рекорда не менялись с середины прошлого века.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 1 июня приборы зарегистрировали в 50-х годах прошлого столетия.

Дождь
© Sputnik / Mihai Caraus
"Желтый код" в Молдове: о чем предупреждают синоптики в первый день лета

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1955 году воздух прогрелся лишь до +5 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 1962 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +30,9 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 1 июня, составляет 25,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (1757)

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