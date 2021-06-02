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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 2 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1759)
23 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210602/34961405/pogodnye-rekordy-moldovy-2-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Самое теплое 2 июня на территории Молдовы зафиксировали во второй половине прошлого века.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

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© Photo : Miroslav Rotari
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По информации синоптиков, в 1962 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +32,6 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодное 2 июня выдалось в Молдове в 1911 году. Тогда термометры показали всего +7,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 24,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1759)

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