Самый точный прогноз погоды: ожидается потепление

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КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается облачная погода, временами дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 2 июня: ночью – от +7 до +9, днем – от +12 до +14.

Максимальная температура воздуха 3 июня продержится на уровне от +15 до +20 градусов, возможны кратковременные дожди. В последующие дни начиная с 4 по 6 июня потеплеет – ожидается до +21 +22 и преимущественно без осадков. 7 и 8 июня воздух прогреется до +25 градусов, однако, обешают грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 2 июня почитается память мучеников Астерия, Александра и Фалатея. Они жили в третьем веке и погибли за веру во Христа. Их подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Самому младшему, Фалатею, в это время было 18 лет.

Люди раньше считали, если 2 июня дождь идет, то все лето будет солнечным. Также они верили, что осадки в этот день предвещают снегопады в декабре.

А еще наши предки полагали, что сон с 1 на 2 июня вещий. Рассказывать о том, что приснилось никому нельзя.

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