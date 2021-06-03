Самый точный прогноз погоды: в Молдове потеплеет

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 июня погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно, ночью на большей части, днём местами слабый дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 июня: ночью – от +9 до +11, днем – от +17 до +19.

"4 июня погода будет без осадков. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе. © Photo : Maxim Topal Выдержит ли дамба затяжные дожди на юге - ответ властей

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на реке Днестр на участке село Грушка - город Каменка продолжится подъем уровня воды на 20-70 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура воздуха 4 июня продержится на уровне от +16 до +21 градусов, без осадков. В последующие дни, начиная с 5-6 июня, потеплеет – ожидается до +23, преимущественно без осадков. 7 и 8 июня воздух прогреется до +25 градусов, однако обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 2 июня отмечается память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Царица Елена, мать Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи – Константин – был воспитан в уважении к христианству. Отец его не преследовал христиан, хотя на остальной территории Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям. После смерти отца Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Прежде всего новый император провозгласил в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры.

На Руси этот день называли "Елена (Олена, Алена)", "Олена и Константин", "Оленин (Еленин) день", "Еленины косы", "посев льна".

В этот день девушки не заплетали волос – было поверье, что, если их тронет Алена-льносейка, то они станут похожими на лен – длинными и светлыми. Старались угодить святой покровительнице этого дня, просили ее позаботиться о девичьей судьбе и для этого проводили специальный обряд. После захода солнца девицы собирались у трех дорог, чтобы плести и трепать воображаемый лен, как будто выбивали серебряное семя изо льна и сучили воображаемую кудель.

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