Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит тепло

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 июня погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +16 до +21 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 июня: ночью – от +8 до +10, днем – от +18 до +20.
"5 июня без осадков. Потеплеет. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Максимальная температура 5 и 6 июня будет до +23, преимущественно без осадков. 7 и 8 июня воздух еще прогреется до +25 градусов, однако обещают грозы. Такая погода сохранится до 10 июня.
Праздники и народные приметы
В церкви 4 июня почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа.
Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Считалось, что родившийся в этот день человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, старается проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.
Раньше верили, если утром 4 июня сильная роса, то надо ждать богатого урожая.
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