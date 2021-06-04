Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит тепло

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 4 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 июня погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +16 до +21 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 июня: ночью – от +8 до +10, днем – от +18 до +20.

"5 июня без осадков. Потеплеет. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на реке Днестр на участке Сороки-Каменка ожидается подъем уровня воды на 40-90 см, на остальной части реки Днестр, Прут и малых рек в водном режиме существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура 5 и 6 июня будет до +23, преимущественно без осадков. 7 и 8 июня воздух еще прогреется до +25 градусов, однако обещают грозы. Такая погода сохранится до 10 июня.

Праздники и народные приметы

В церкви 4 июня почитается память мученика Василиска, который в 308 году пострадал за веру во Христа.

Если человек родился в день 4 июня, то его покровителем, по приметам, является граб. Считалось, что родившийся в этот день человек является дисциплинированным, дружелюбным, добросовестным, старается проявлять инициативу только в тех случаях, когда это, действительно, оправдывает ожидания.

Раньше верили, если утром 4 июня сильная роса, то надо ждать богатого урожая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova