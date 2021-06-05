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Погодные рекорды Молдовы 4 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1765)
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/1d/31842007.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210605/35003831/Pogodnye-rekordy-Moldovy-4-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Самое теплое 5 июня на территории Молдовы зафиксировали двадцать лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики. 

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в 2000 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +31,6 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодным 5 июня выдалось в Молдове в 1962 году. Тогда термометры показали всего +8,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 23,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1765)

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