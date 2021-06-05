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Погода Кишинев Молдова

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит тепло

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1766)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запабный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +19 до +24 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 июня: ночью – от +12 до +14, днем – от +21 до +23.

"6 июня возможен слабый кратковременный дождь, местами с грозами", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Озеро в Комрате
© Photo : Maxim Topal
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Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на реке Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается.

Максимальная температура 6, 7, 8 июня будет до +26, возможны грозы. 9-11 июня воздух прогреется до +28 градусов, синоптики также обещают грозы.

Праздники и народные приметы

В церкви отмечает праздник в честь обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Леонтий про­хо­дил по­слу­ша­ние под ду­хов­ным ру­ко­водст­вом ос­но­ва­те­лей рус­ско­го мо­на­ше­ства пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фе­о­до­сия Пе­чер­ских. Он был пер­вым епи­ско­пом, вы­шед­шим из мо­на­сты­ря в Ки­ев­ских пе­ще­рах.

На Руси этот день называли "Леон-конопляник", "Левон (Леонтий) – огуречник", "конопляник", "огуречник".

В это время в полях уже появлялись всходы конопли – растения, которое в старину имело большое значение в народном хозяйстве. Из волокон стебля делали пеньку, из которой плели веревки и канаты. Также из волокон ткали грубую ткань – посконь, которой закрывали картофель и зерно в амбарах, чтобы оно не померзло.

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Тема:
Погода в Молдове (1766)

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