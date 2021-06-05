Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит тепло

КИШИНЕВ, 5 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-запабный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +19 до +24 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 июня: ночью – от +12 до +14, днем – от +21 до +23.
"6 июня возможен слабый кратковременный дождь, местами с грозами", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Максимальная температура 6, 7, 8 июня будет до +26, возможны грозы. 9-11 июня воздух прогреется до +28 градусов, синоптики также обещают грозы.
Праздники и народные приметы
В церкви отмечает праздник в честь обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
Леонтий проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия Печерских. Он был первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах.
На Руси этот день называли "Леон-конопляник", "Левон (Леонтий) – огуречник", "конопляник", "огуречник".
В это время в полях уже появлялись всходы конопли – растения, которое в старину имело большое значение в народном хозяйстве. Из волокон стебля делали пеньку, из которой плели веревки и канаты. Также из волокон ткали грубую ткань – посконь, которой закрывали картофель и зерно в амбарах, чтобы оно не померзло.
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