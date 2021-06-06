Погодные рекорды Молдовы 6 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Самое теплое 6 июня на территории Молдовы зафиксировали ровно 21 год назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 2000 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +32,8 градуса по Цельсию.

А наиболее холодным 6 июня выдалось в Молдове в 1962 году. Тогда термометры показали всего +6,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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