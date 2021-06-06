Самый точный прогноз погоды: над Молдовой сгущаются тучи

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КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами ожидаются небольшие кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +20 до +25 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 июня: ночью – от +12 до +14, днем – от +22 до +24.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке городов Григориополь – Бендеры продолжится подъем уровня воды на 40-100 сантиметров, на остальной части реки Днестр, реке Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По информации синоптиков, 7 июня погода существенно не изменится – дневной максимум составит до +26. Такие же значения ожидаются и 8 июня. На 9 июня передают до +27, а с 10 по 12 июня – до +28. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 6 июня почитает память блаженной Ксении Петерсбургской, преподобного Симеона Столпника на Дивной горе, преподобного Никиты, столпника Переславского, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

Согласно народным приметам, если 6 июня идет дождь, то будет много грибов. Также в этот день анализировали народные приметы и старались предсказать погоду на ближайшее время.

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