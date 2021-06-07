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Погодные рекорды Молдовы 7 июня

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210607/35020263/Pogodnye-rekordy-Moldovy-7-iyunya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Самое теплое 7 июня на территории Молдовы зафиксировали чуть больше десяти лет назад.

Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.

По информации синоптиков, в 2009 году в этот день воздух в нашей стране прогрелся до отметки +33,7 градуса по Цельсию. 

А наиболее холодным 7 июня выдалось в Молдове в 1939 году. Тогда термометры показали всего +6,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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