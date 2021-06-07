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Дождь

Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходят дожди и грозы

© Sputnik / Osmatesco
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами ожидаются небольшие кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 июня: ночью – от +12 до +14, днем – от +23 до +25.

"В ближайшие сутки на реке Днестр на участке города Бендеры и села Талмаза продолжится подъем уровня воды на 20-50 сантиметров, на остальной части реки Днестр, Прут и малых реках в водном режиме существенных изменений не ожидается", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По информации синоптиков, 8 июня погода существенно не изменится – дневной максимум составит до +26. 9 июня ожидается до +27. Такой температурный режим сохранится вплоть до 13 июня. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 7 июня отмечает Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также почитает память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

Согласно народным приметам, если утром 7 июня обильная роса, то дунь будет солнечным и теплым. Если росы, напротив, нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

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