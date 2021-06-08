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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 8 июня

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1767)
18 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210608/35033985/pogoda-record-moldova-8-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 8 июня – один из рекордов держится уже более ста лет.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 8 июня приборы зарегистрировали в начале предыдущего столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в этот день в 1909 году воздух прогрелся всего до +0,2 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в 2003 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +30,2 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 8 июня, составляет 30 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1767)

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