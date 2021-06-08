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Дожди

Самый точный прогноз погоды: дожди не проходят

© Sputnik / Mihai Caraus
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Тема:
Погода в Молдове (1768)
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КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 8 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами небольшие грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +21 до +26 градусов по Цельсию.

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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 июня: ночью – от +13 до +15, днем – от +23 до +25.

"9 июня без изменений. Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По информации синоптиков, 9 июня дневной максимум составит до +26. Уже 10 июня ожидается до +27. Такой температурный режим сохранится вплоть до 13 июня. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди. 14 июня немного спадет жара до +22 градусов. 

Праздники и народные приметы

В этом году 8 июня православная церковь чтит память апостола Карпа. Раньше приговаривали: "На Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся", поэтому этот день считался особенно удачным для рыбалки. У нас, однако, запрет на ужение любой рыбы, введенный на 75 дней, заканчивается лишь через неделю, 14 июня. 

Как и на Симона Столпника, в этот день советовали  идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом – всю хворобу излечит.

В народе считалось, что если в этот день много комаров – последние дни месяца будут теплыми, но дождливыми.

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Тема:
Погода в Молдове (1768)

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