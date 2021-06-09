Самый точный прогноз погоды: жаркие грозовые дни

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КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами небольшие грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 июня: ночью – от +13 до +15, днем – от +24 до +26.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По информации синоптиков, 10 июня ожидается до +27 градусов. Такой температурный режим сохранится вплоть до 15 июня. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 9 июня почитается память священомученика Ферапонта, епископа Садийского, который жил в III веке и известен как ученик преподобного Сергия Радонежского. Именно Ферапонт стал основателем Белозерского монастыря.

Что касается мученицы Феодоры (Федоры), то она пострадала за веру во Христа в 304 году вместе с Дидимом-воином, который ее защищал.

Раньше считали, что если на восходе солнца очень душно, то в ближайшее время будет дождь. А если облачная погода днем и к вечеру тучи пропадают, то можно ждать ясного следующего дня.

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