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Природа

Погодные рекорды Молдовы 10 июня

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210610/35060948/pogodnye-rekordy-moldovy-10-june.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре, зафиксированной в Молдове 10 июня.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 июня приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в послевоенном 1946 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +33,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 10 июня, составляет 24,3 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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