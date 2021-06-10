Погодные рекорды Молдовы 10 июня

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре, зафиксированной в Молдове 10 июня.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 июня приборы зарегистрировали более века назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1899 году воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.

Рекордный максимум же метеорологи зафиксировали в послевоенном 1946 году. Тогда столбик термометра в тени показывал +33,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями температуры, зафиксированными в разные годы 10 июня, составляет 24,3 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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