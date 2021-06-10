Самый точный прогноз погоды: солнце и дожди всю неделю

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 июня погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Переменная облачность, днем местами грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 июня: ночью – от +13 до +15, днем – от +23 до +25.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

По информации синоптиков, 11 июня ожидается до +27 градусов. Такой температурный режим сохранится и 12 июня. 13 июня немного похолодает, температура не поднимется выше +25, 14 июня – не выше +22. При этом в течение всех этих дней метеорологи прогнозируют местами небольшие кратковременные грозовые дожди.

Праздники и народные приметы

Праздник Вознесения в 2021 году будет отмечаться в четверг 10 июня. Это один из главных 12 христианских праздников. Верующие вспоминают в этот день вознесение на небо Иисуса Христа и его обетование о втором пришествии. Этот праздник завершает земное служение Христа.

В народе праздник называли Вознесеньевым, или Спасовым днем.

С Вознесеньева дня, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.

В деревнях на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Чтобы задобрить нищих, хозяйки пекли "лапотки" – особые блины "Христу на дорожку". Также готовились специальные печенья-лесенки, символизировавшие путь в рай.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova